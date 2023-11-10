Создатель ChatGPT назвал чат-бот Илона Маска «кринжовым бумерским приколом»

Сэм Альтман, глава OpenAI и создатель ChatGPT, недавно высказался о новом чат-боте Илона Маска, Grok, назвав его «кринжовым бумерским приколом».

Это заявление стало ответом на недавнее представление Grok, разработанного компанией xAI, который является прямым конкурентом детища Альтмана.

Новый ИИ был обучен на недавних публикациях на платформе X, ранее известной как Twitter, и предназначен для внедрения грубого юмора в свои текстовые ответы.

Альтман, в свою очередь, опубликовал скриншот последней версии платформы OpenAI, позволяющей создавать настраиваемые версии ChatGPT, названные GPTs. В своей версии он настроил чат-бота так, чтобы тот отвечал на вопросы с использованием «кринжового бумерского юмора».

Отношения между Альтманом и Маском, когда-то друзьями и соучредителями OpenAI, осложнились после того, как OpenAI под руководством Альтмана перешла от чистого некоммерческого статуса к партнёрству с Microsoft.

Похоже, масла в огонь подлил тот факт, что что анонс Grok был сделан всего за несколько дней до долгожданного мероприятия OpenAI DevDay, где были объявлены настраиваемые ChatGPTs.