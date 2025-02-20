Создатель ChatGPT не собрал на ИИ запланированные $500 млрд, но уже говорит о тратах в $5 трлн

В подкасте The Times он заявил, что для развития искусственного интеллекта в будущем могут потребоваться $5 трлн, и такие траты со временем окажутся оправданными.

Stargate — совместная инициатива OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX, направленная на создание инфраструктуры для передовых ИИ-моделей.

В проект уже готовы вложить сотни миллиардов долларов, однако эксперты, включая Илона Маска, сомневаются, что удастся привлечь весь необходимый капитал.

Альтман рассматривает расширение проекта в Европу, отмечая заинтересованность некоторых правительств в финансировании дата-центров. Однако появление более доступных китайских ИИ-моделей, таких как DeepSeek, ставит под вопрос необходимость подобных затрат.

Отметим, что при всем при этом OpenAI остаётся убыточной, а расходы компании на развитие ИИ продолжают стремительно расти.