Создатель ChatGPT раскрыл, чего ждать от ИИ в ближайшие 10 лет

По его мнению, ИИ будет оказывать огромное влияние на жизнь людей, делая нас еще способнее в вопросах решения сложных задач.

Альтман считает, что в будущем каждый человек сможет иметь личного ИИ-ассистента, который поможет справляться с работой, обучением и даже медицинскими вопросами.

Дети смогут получать персонализированное обучение от виртуальных наставников. ИИ также может кардинально изменить здравоохранение и создать программное обеспечение любой сложности.

Альтман ожидает, что через несколько тысяч дней мы можем увидеть появление «суперинтеллекта», который будет способен сделать революцию в науке и технологическом прогрессе.

Однако он предупреждает, что ИИ также может привести к негативным последствиям, таким как изменения на рынке труда, и призывает к осторожности в управлении этими рисками.