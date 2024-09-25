Создатель ChatGPT раскрыл, чего ждать от ИИ в ближайшие 10 лет

Создатель ChatGPT раскрыл, чего ждать от ИИ в ближайшие 10 летБудущее туманно
По его мнению, ИИ будет оказывать огромное влияние на жизнь людей, делая нас еще способнее в вопросах решения сложных задач.
Альтман считает, что в будущем каждый человек сможет иметь личного ИИ-ассистента, который поможет справляться с работой, обучением и даже медицинскими вопросами.
Дети смогут получать персонализированное обучение от виртуальных наставников. ИИ также может кардинально изменить здравоохранение и создать программное обеспечение любой сложности.
Альтман ожидает, что через несколько тысяч дней мы можем увидеть появление «суперинтеллекта», который будет способен сделать революцию в науке и технологическом прогрессе.
Однако он предупреждает, что ИИ также может привести к негативным последствиям, таким как изменения на рынке труда, и призывает к осторожности в управлении этими рисками.