Создатель ChatGPT раскрыл навык, более важный, чем умение общаться с ИИ

Они, по его словам, будут ключевыми в эпоху общего искусственного интеллекта. Эксперт утверждает, что общение с ИИ-системами не отличается от навыка эффективной коммуникации с людьми, и что одни и те же принципы применимы в обоих случаях.

Несмотря на то, что промпт-инженеры, специалисты, помогающие добиваться более качественных ответов от чат-ботов, становятся всё более востребованы, Килпатрик считает, что в 2024 году действительно важными будут навыки чтения, а также письменной и устной речи.

Он отметил, что сосредоточение на навыках эффективной коммуникации с людьми гарантирует успех в эпоху общего искусственного интеллекта.

Пользователи в комментариях согласились с Килпатриком, отмечая, что умение разговаривать с ИИ может помочь улучшить навык межличностного общения.

Некоторые утверждают, что это работает и в обратную сторону: умение говорить, убеждать и правильно ставить вопросы другим людям поможет качественнее делать то же самое с ИИ.