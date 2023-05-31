Создатель ChatGPT сравнил ИИ с ядерной войной и пандемией

В нём звучит призыв снизить риск исчезновения человечества из-за искусственного интеллекта. Так, среди подписавших соглашение были высокопоставленные представители компаний OpenAI, включая основателя компании, а также Google DeepMind и Anthropic.

В письме говорится, что безопасность ИИ должна стать глобальным приоритетом. Растущая обеспокоенность вызвана опасениями относительно потенциального вреда, который может причинить искусственный интеллект, включая распространение дезинформации и сокращение рабочих мест.

Сэм Альтман, глава OpenAI, и вовсе сравнил потенциальное воздействие ИИ с ядерной войной и пандемией.

Исследователь Бен Герцель заявил, что технология способна заменить 80% рабочих мест в ближайшие годы.

Отметим, что Белый дом и правительство Великобритании также провели встречи с представителями ведущих компаний в области искусственного интеллекта для обсуждения рисков и перспектив этой технологии.