Создатель Doom Джон Кармак предсказал появление человекоподобного ИИ в 2030 году

Кармак заявил, что, несмотря на то что сегодня никто не видит конкретного пути к решению этой задачи, осталось сделать не так много.

На этом же мероприятии было объявлено о привлечении к работе в его AGI-стартапе Keen выдающегося учёного в области искусственного интеллекта Ричарда Саттона, которого Кармак назвал «отцом-основателем обучения с подкреплением».

Саттон выразил оптимизм относительно создания AGI с использованием современных технологий и предположил, что к 2030 году может появиться «прототип ИИ, проявляющий признаки жизни».

Экс-глава id Software также упомянул, что руководитель OpenAI Сэм Альтман пытался нанять его, несмотря на отсутствие у Кармака опыта в области искусственного интеллекта. Несмотря на отказ, интерес к технологии у него всё же возник.