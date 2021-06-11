Создатель электрокаров BMW устроился работать в Apple

Производитель iPhone никак не прокомментировал роль нового сотрудника в будущих проектах бренда, пишет CNBC. Но учитывая, какой послужной список у Кранца, достаточно сложно не понять, для чего он был нанят.

Разумеется, в сети тут же начались обсуждения грядущего автомобиля, произведённого самой Apple. Несмотря на то, что IT-гигант официально не делал никаких анонсов, уже с начала года вокруг электромобиля компании ходит множество разговоров.

Так, например, ещё в январе стало известно, что купертиновцы пытались договориться о совместном выпуске транспортного средства с Hyundai.

Но в итоге две корпорации не договорились и в итоге, как сообщают инсайдеры, Apple согласовала выпуск электромобилей с Foxconn. Компания, напомним, уже занимается выпуском iPhone для яблочной компании.