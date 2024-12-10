Опубликовано 10 декабря 2024, 08:171 мин.
Создатель голоса ChatGPT захотел создать технологию из фильма «Она»И стать конкурентом OpenAI
Алексис Конно, бывший разработчик OpenAI, представил свой новый стартап WaveForms AI, цель которого — создать голосовые технологии, напоминающие Саманту из фильма «Она».
При этом Конно стремится избежать мрачного сценария, описанного в фильме.
WaveForms AI получила $40 млн инвестиций от Andreessen Horowitz и уже разрабатывает собственные аудиомодели.
В отличие от традиционных систем, новая технология будет анализировать аудио на уровне токенов, что обеспечит более естественное взаимодействие и эмоциональный отклик.
Конно считает, что голосовые технологии станут основным способом общения с ИИ в будущем — от автомобилей до персональных помощников.
Однако стартап уделяет особое внимание этическим вопросам, чтобы минимизировать риски зависимости или замены человеческого общения.
Первая разработка от WaveForms AI ожидается в 2025 году. Компания уже заявила о намерениях составить конкуренцию OpenAI и Google.