Создатель голоса ChatGPT захотел создать технологию из фильма «Она»

При этом Конно стремится избежать мрачного сценария, описанного в фильме.

WaveForms AI получила $40 млн инвестиций от Andreessen Horowitz и уже разрабатывает собственные аудиомодели.

В отличие от традиционных систем, новая технология будет анализировать аудио на уровне токенов, что обеспечит более естественное взаимодействие и эмоциональный отклик.

Конно считает, что голосовые технологии станут основным способом общения с ИИ в будущем — от автомобилей до персональных помощников.

Однако стартап уделяет особое внимание этическим вопросам, чтобы минимизировать риски зависимости или замены человеческого общения.

Первая разработка от WaveForms AI ожидается в 2025 году. Компания уже заявила о намерениях составить конкуренцию OpenAI и Google.