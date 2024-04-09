Создатель Half-Life и Steam стал конкурентом Илона Маска в нише мозговых имплантов

Он основал компанию Starfish, которая занимается разработкой мозговых имплантов, позиционируемых как «игровые».

О проекте Starfish известно немного. На сайте компании говорится, что она разрабатывает «нейроинтерфейсы нового поколения», способные «редактировать чувства» и расширять возможности людей, особенно в виртуальной реальности.

Первые испытания имплантов уже прошли на людях с ограниченными возможностями. Сейчас Starfish работает над защитой устройств от взлома, ведь они могут стать лакомым кусочком для злоумышленников.