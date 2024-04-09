Создатель Half-Life и Steam стал конкурентом Илона Маска в нише мозговых имплантов

Создатель Half-Life и Steam стал конкурентом Илона Маска в нише мозговых имплантовНеожиданный поворот
Он основал компанию Starfish, которая занимается разработкой мозговых имплантов, позиционируемых как «игровые».
О проекте Starfish известно немного. На сайте компании говорится, что она разрабатывает «нейроинтерфейсы нового поколения», способные «редактировать чувства» и расширять возможности людей, особенно в виртуальной реальности.
Первые испытания имплантов уже прошли на людях с ограниченными возможностями. Сейчас Starfish работает над защитой устройств от взлома, ведь они могут стать лакомым кусочком для злоумышленников.
Гейб Ньюэлл не первый, кто заинтересовался мозговыми имплантами. Илон Маск уже несколько лет работает над своим проектом Neuralink, который также нацелен на создание нейроинтерфейсов для людей.
Чем именно будут отличаться импланты Starfish от Neuralink, пока неясно. Но амбиции Гейба Ньюэлла не менее масштабны, чем у основателя SpaceX.