Создатель ИИ-генератора порно ужаснулся запросам пользователей

Теперь он вернулся с новым проектом — сайтом, предоставляющим пользователям возможность генерации порноизображений с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Но, как признался сам мужчина, он, неожиданно, оказался шокирован запросами пользователей, описывающими неприемлемые сцены.

Джонс пытается предотвратить создание сомнительного контента, блокируя определенные термины, но пользователи легко обходят эти ограничения.

Что интересно, разработчик не единственный, кто столкнулся с подобным — прочие предприниматели в этой области также ищут способы предотвратить нежелательный контент, используя чекбоксы вместо свободного ввода текста.

Отметим, что несмотря на трудности, Джонс верит, что ИИ-генерируемое видео станет реальностью в ближайшие два года.