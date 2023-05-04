Создатель ИИ рассказал, что «завален просьбами о помощи» от Маска и других бизнесменов, но его ответ им не понравится

«Крёстного отца» искусственного интеллекта просят помочь разобраться с технологией и объяснить, насколько она опасна. Сам Хинтон пришёл к такому выводу после многочисленных исследований по пониманию человеческого мозга и сознания, и после этого начал утверждать, что цифровой мозг вполне может вытеснить биологический. При этом Хинтон говорит и том, что прогресс в области ИИ может привести к закату человеческой цивилизации в течение ближайших 20 лет.

Эксперт также прокомментировал просьбы о помощи от Маска и других. По его словам, он может дать им совет, но то, что он скажет, вряд ли кому-то понравится.

К примеру, как отметил Хинтон, в Пентагоне считают, что только сама организация может и должна контролировать ИИ под предлогом потенциальной опасности запуска цифровым интеллектом ядерного оружия, но эксперт с этим не согласен. Он подчеркнул, что «министерство обороны считает, что единственным надёжным источником этого материала является министерство обороны США – единственная группа людей, которая действительно применяет ядерное оружие».

А в отношении техногигантов — и управляемых Маском, и таких как Google — Хинтон рассказал, что они вполне ответственны перед обществом, но в плоскости существующих правил и законов.

Эксперт подчеркнул, что он социалист и этим объясняются его взгляды и решения. «Я думаю, что частная собственность на средства массовой информации и "вычислительные средства" — это нехорошо. Если вы посмотрите на то, что делает Google, в контексте капиталистической системы, то увидите, что она ведёт себя настолько ответственно, насколько вы могли бы от неё ожидать. Но это не значит, что компания пытается максимизировать полезность для всех людей: по закону она обязана максимизировать полезность для своих акционеров, а это совсем другое дело», — заявил Джеффри Хинтон.