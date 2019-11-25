Создатель интернета разочаровался в своем творении

В своем новом проекте “Contract for the Web” разработчик крайне детально и дотошно описывает базовые принципы, на которых должны быть созданы “глобальные силы добра”. В частности он пишет о том, что власти должны выступить в качестве гаранта того, что подключение к онлайну будет общедоступным, то есть иметься всегда и везде, а также следовать принципам защиты приватности и неприкосновенности данных.

К компаниям же, занимающимся онлайн-бизнесом, создатель интернета обратился со следующей просьбой: сделать доступ к сети дешевым и доступным каждому, а также наконец-то начать уважать и защищать приватность пользователей, чтобы отношения в интернете носили доверительный характер.

По словам Бернерс-Ли, власти сразу трех стран (Ганы, Франции и ФРГ) уже официально подписались под предложенными им принципами, а представители таких техногигантов как Google, Facebook, Microsoft и Reddit начали обсуждение того, как можно воплотить принципы в жизнь “Contract for the Web”.