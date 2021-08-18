Создатель искусственного мяса изобрёл искусственное молоко

Наука и технологии
Сегодня в 05:38
Создатель искусственного мяса изобрёл искусственное молокоИ уже подал заявку на получение под это дело специального товарного знака
Компания Beyond Meat известна тем, что является одним из ведущих производителей искусственного мяса. Теперь же появилась информация, согласно которой она намерена заняться ещё и производством искусственного молока.
По крайней мере, на это намекает свежая заявка на регистрацию товарного знака, которую Beyond Milk отправила в бюро по патентам и товарным знакам США. Как пишет The Street, полученное искусственное молоко компания предлагает использовать для приготовления молочных коктейлей и кофе.
Называться новый продукт будет просто — Beyond Milk.
Ожидается, что на рассмотрение заявки уйдёт около 3 месяцев.
Отметим, что по последним данным, Beyond Meat является лидером на рынке производства искусственного мяса на растительной основе. Компания занимает порядка 13% от общего рынка в США.