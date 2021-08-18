Создатель искусственного мяса изобрёл искусственное молоко

По крайней мере, на это намекает свежая заявка на регистрацию товарного знака, которую Beyond Milk отправила в бюро по патентам и товарным знакам США. Как пишет The Street, полученное искусственное молоко компания предлагает использовать для приготовления молочных коктейлей и кофе.

Называться новый продукт будет просто — Beyond Milk.

Ожидается, что на рассмотрение заявки уйдёт около 3 месяцев.

Отметим, что по последним данным, Beyond Meat является лидером на рынке производства искусственного мяса на растительной основе. Компания занимает порядка 13% от общего рынка в США.