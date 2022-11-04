Создатель криптовалюты Ethereum предсказал будущее Twitter под управлением Маска

Создатель криптовалюты Ethereum предсказал будущее Twitter под управлением МаскаИ назвал его непредсказуемым
Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин, выступая на фестивале FinTech в Сингапуре рассказал о своём видении, во что может превратиться Twitter под управлением Илона Маска.
По словам Бутерина, соцсеть под управлением Маска имеет минимальный шанс, что ресурс станет действительно великим, либо Маск сделает Twitter действительно ужасным и потерпит фиаско. При этом Бутерин считает, что даже если Маска в случае с Twitter ждёт провал — это «не так уж плохо» — появятся альтернативы.
Также, по мнению Бутерина, в ближайшие 5-10 лет появится более совершенная платформа, без каких-либо проблем, в том числе и с безопасностью пользователей.
«Илон же непредсказуемый актёр, верно? Есть минимальный шанс, что он сделает Twitter действительно великим, и есть шанс, что он сделает Twitter действительно ужасным — и это в некотором смысле тоже хорошо. Потому что если он станет слишком ужасным, это откроет возможность для других людей сделать что-то действительно великое», — заявил Виталик Бутерин.