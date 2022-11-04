Создатель криптовалюты Ethereum предсказал будущее Twitter под управлением Маска

По словам Бутерина, соцсеть под управлением Маска имеет минимальный шанс, что ресурс станет действительно великим, либо Маск сделает Twitter действительно ужасным и потерпит фиаско. При этом Бутерин считает, что даже если Маска в случае с Twitter ждёт провал — это «не так уж плохо» — появятся альтернативы.

Также, по мнению Бутерина, в ближайшие 5-10 лет появится более совершенная платформа, без каких-либо проблем, в том числе и с безопасностью пользователей.

«Илон же непредсказуемый актёр, верно? Есть минимальный шанс, что он сделает Twitter действительно великим, и есть шанс, что он сделает Twitter действительно ужасным — и это в некотором смысле тоже хорошо. Потому что если он станет слишком ужасным, это откроет возможность для других людей сделать что-то действительно великое», — заявил Виталик Бутерин.