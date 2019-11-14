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Создатель легендарной Doom променял виртуальную реальность на искусственный интеллект
Но при этом все же остался в Oculus в качестве консультанта
Как стало известно, основатель id Software Джон Д. Кармак II принял решение покинуть пост технического директора Oculus VR. Напомним, что ради данного направления он покинул основанную им же игровую студию.
Так, проработав в компании Oculus около шести лет, Кармак намерен сосредоточиться на своей личной разработке — сильном искусственном интеллекте. При этом он не до конца “порвал” с командой разработчиков шлема виртуальной реальности, оставив за собой пост “консультирующего технического директора”.
Напомним, что суть “сильного искусственного интеллекта” заключается в том, что компьютер может самолично мыслить, не испытывая зависимости от человека, при этом осознавая себя как полноценную отдельную личность, в том числе понимая свои собственные мысли.