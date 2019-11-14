Создатель легендарной Doom променял виртуальную реальность на искусственный интеллект

Так, проработав в компании Oculus около шести лет, Кармак намерен сосредоточиться на своей личной разработке — сильном искусственном интеллекте. При этом он не до конца “порвал” с командой разработчиков шлема виртуальной реальности, оставив за собой пост “консультирующего технического директора”.

Напомним, что суть “сильного искусственного интеллекта” заключается в том, что компьютер может самолично мыслить, не испытывая зависимости от человека, при этом осознавая себя как полноценную отдельную личность, в том числе понимая свои собственные мысли.