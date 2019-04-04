Создатель Linux назвал Twitter, Facebook и Instagram болезнью

Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил, что ненавидит социальные медиа, включая Twitter, Facebook и Instagram.

Об этом он заявил в своём недавнем интервью. Его спросили, чтобы он изменил в IT-мире в отношении технологий, которые его разработки помогли создать, если бы мог. Его ответ был «социальные медиа». Торвальдс заявил: «Я абсолютно ненавижу современные социальные медиа — Twitter, Facebook и Instagram. Это болезнь. Они поощряют плохое поведение».

Отметим, что на этот раз Торвальдс был удивительно мягок в своих высказываниях, видимо, отдых пошёл ему на пользу. Он известен отсутствием дипломатичности, часто критикует разработчиков и компании без предварительного смягчения или цензуры. В далеком 2012 году он публично обматерил NVIDIA, сопроводив фразу «So NVIDIA **** you!» соответствующим жестом. В 2017 году он назвал патчи Intel «полным и абсолютным хламом», предложив отозвать процессоры двух последних десятилетий.