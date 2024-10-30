Создатель Linux заявил, что нынешний ИИ на «90% состоит из маркетинга»

Торвальдс подчеркнул в ходе выступления, что ненавидит эти технологические демонстрации, которые на самом деле являются мыльным пузырём. Большинство инициатив и разработок в ИИ-отрасли он считает бессмысленными и нужными для накрутки капитализации таких компаний, как Nvidia.

Поэтому создатель Linux обходит стороной все ИИ-проекты. Но при этом он говорит, что его мнение распространяется на современное состояние ИИ, однако примерно через пять лет всё изменится: к тому моменту генеративные алгоритмы и машинное обучение продвинутся вперёд и станут более полезными и интересными. Вот тогда, по мнению Торвальдса, и будет смысл обращаться к ИИ.

«Я действительно ненавижу этот цикл хайпа», — заявил Торвальдс.