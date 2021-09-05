Создатель мессенджера Telegram назвал TikTok «липкой грязью», отупляющей людей

Дуров отметил, что главный инструмент человека для того, чтобы энергичным и креативным, – контроль над своим разумом. Но, поскольку люди часто наполняют его «липкой грязью», исходящей от TikTok и Netflix, та самая креативность падает и человек становится непродуктивным. «Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют «рекомендательные алгоритмы». Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — призвал он.

Также основатель Telegram отметил, что необходимо всё время наполнять, «питать мозг реальными данными» и тогда разум будет генерировать всегда свежие и значимые идеи и решения.