Создатель первого массового VR-шлема Oculus восхитился Apple Vision Pro

В своём свежем интервью, Лаки подчеркнул, что это устройство имеет большое значение для будущего виртуальной реальности.

Он отметил, что внешний аккумуляторный блок Vision Pro является правильным подходом, который он всегда поддерживал в Oculus. Лаки выразил сожаление о том, что в последние годы произошли изменения в размещении батарей и процессоров в гарнитуре, а не в отдельном блоке.

Однако он выразил опасения, что Apple может повторить эту ошибку и создать более элегантное устройство, но с большим весом при ношении.

Лаки признал цену в $3500 на Vision Pro правильной, поскольку она представляет собой устройство премиум-класса, способное привнести большую ценность в VR-сфере.

Основатель Oculus также подчеркнул, что Apple использует подход, которого он всегда хотел видеть от этой компании, и который сама Oculus придерживалась в свои первые годы. Лаки также отметил, что премиальный подход Apple к смешанной реальности делает всю категорию более привлекательной.