Создатель первого в мире iPhone с USB-C представил AirPods с прозрачным кейсом

Создатель первого в мире iPhone с USB-C представил AirPods с прозрачным кейсомВыглядит очень свежо и интересно
Кен Пиллонель, известный своим проектом по интеграции порта USB-C в iPhone X, продолжает удивлять своими инновациями. На этот раз он решил улучшить дизайн кейса для AirPods Pro, сделав его полностью прозрачным.
В предыдущем проекте Кен занялся воссозданием всех пластиковых деталей кейса AirPods Pro и создал 3D-печатный комплект для замены в белом цвете.
Однако, благодаря возможностям 3D-печати, он решил пойти дальше и создать кейс без какого-либо цвета. Результатом стал прозрачный кейс, который можно воспроизвести с помощью 3D-принтера SLA и прозрачной смолы.
После печати, детали требуют дополнительной обработки, включая очистку и покрытие прозрачным лаком для гладкой отделки.
Интересный момент: в процессе создания кейса у пользователей есть возможность оставить стандартный порт Lightning или заменить его на модификацию USB-C от Кена. Таким образом, старые AirPods могут соответствовать предстоящей серии iPhone 15.