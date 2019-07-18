Создатель Photoshop назвал самые популярные эмодзи

Опрос проводился среди тысячи жителей США. Подавляющее большинство пользователей используют эмодзи для «облегчения» настроения беседы (93% опрошенных) и демонстрации своей поддержки собеседникам (91% опрошенных).

Самые популярные эмодзи в мире такие: слёзы радости 😂 (номер 1), сердце ❤️ (номер 2) и воздушный поцелуй 😘 (номер 3). У женщин самыми популярными оказались именно 😂, ❤️, и 😘, а мужчины чаще всего используют 😂, 😁, и 😢.

81% опрошенных считают, что использующие эмодзи люди дружелюбнее и более доступны в общении. В качестве главных достоинств эмодзи отмечаются отсутствие языковых барьеров (94%) и возможность быстро поделиться мыслями и идеями (90%).