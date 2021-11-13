Создатель «самой здоровой еды в мире» умер от сердечного приступа

Специалист, пропагандировавший здоровый образ жизни, был госпитализирован 11 ноября. Спустя некоторое время Бейнс пришёл в сознание, но скончался от сердечных и почечных осложнений.

Интерес мужчины к здоровый пище начал проявляться после резкого набора лишнего веса. Уже в 2009 году он прославился, создав «самое здоровое блюдо в мире» — курицу с карри и черникой. Также он написал немало книг о суперпродуктах.

За свою карьеру Бейнс удостоился множества наград. В том числе в 2011 году его признали шеф-поваром года на первой церемонии вручения наград English Curry Awards в 2011 году.

Напомним, что ранее американский диетолог Триста Бест перечислила продукты, замедляющие старение человеческого организма после 50 лет. По её словам, регулярное употребление овощей, зерновых, орехов, семян, бобовых и фруктов увеличивает продолжительность жизни, в том числе за счёт устранения воспалительных процессов в организме.