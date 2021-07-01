Создатель современного интернета продал его исходный код за $5.4 млн в виде NFT

Дороже, чем первый твит основателя Twitter, но всё ещё не рекордная сумма

«Мода» на NFT добралась и до создателя всемирной паутины сэра Тима Бернерса-Ли. Так, стало известно о завершении аукциона, на котором он продал NFT-версию исходного кода своего детища.