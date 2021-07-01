Создатель современного интернета продал его исходный код за $5.4 млн в виде NFT

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Создатель современного интернета продал его исходный код за $5.4 млн в виде NFTДороже, чем первый твит основателя Twitter, но всё ещё не рекордная сумма
«Мода» на NFT добралась и до создателя всемирной паутины сэра Тима Бернерса-Ли. Так, стало известно о завершении аукциона, на котором он продал NFT-версию исходного кода своего детища.
Лот, стартовавший 23 июня с 1000 долларов завершился на отметке в 5,4 млн долларов. В один NFT вошли файлы исходного кода всемирной паутины с отметкой времени, анимированная визуализация кода и письмо от Бернерса-Ли вместе с цифровым плакатом, иллюстрирующим его код, пишет CNBC.
Отметим, что цена этого лота превысила стоимость NFT-версии первого твита основателя Twitter Джека Дорси.
При этом рекордсменом всё ещё остаётся картина цифрового художника Beeple. Её он продал за какие-то безумные 69 млн долларов.