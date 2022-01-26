Создатель «Спутник V» призвал прививать детей

Исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 млн наших детишек — подростков в возрасте от 12 до 17 лет — надо в течение полугода будет желательно привить той вакциной, которая есть сейчас.