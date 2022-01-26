Создатель «Спутник V» призвал прививать детей

Создатель «Спутник V» призвал прививать детейПричём сделать это в кратчайшие сроки
Подобного мнения придерживается и директор Центра имени Гамалеи, создавшего «Спутник М», Александр Гинцбург. Более того, он именно что призвал вакцинировать детей от COVID-19 — по его мнению, необходимо привить 10 млн российских подростков от коронавируса в течение полугода.
Исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 млн наших детишек — подростков в возрасте от 12 до 17 лет — надо в течение полугода будет желательно привить той вакциной, которая есть сейчас.
Напомним, что ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила о невозможности введения принудительной вакцинации детей от коронавируса. К подобному решению пришли после того, как большое количество родителей выразили беспокойство в связи данным вопросом.