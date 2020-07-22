Создатель ставшей легендарной Google Camera разрабатывает новое фото-приложение

Так, если верить данным интернет-инсайдера, новая разработка Левоя будет доступна на большинстве современных смартфонов, а не только на девайсах линейки Google Pixel. При этом представители Adobe отказались называть какие-либо конкретные детали, касающиеся проекта, но при этом учитывая, что на них работает человек, разработавший портретный режим с использованием одинарной камеры, а также технологию HDR+ и режим Night Sight, то, что новое приложение окажется прорывным, не вызывает сомнений.

Напомним, что Adobe последние несколько лет не перестает удивлять пользователей новыми технологиями. Так, например, еще в 2016 году компания представила проект по “редактированию” заранее записанной звуковой дорожки. Во время презентации было продемонстрировано, как спикер прямо на сцене меняет исходное аудио, заставляя “говорящего” произносить слова, которые он изначально не произносил.