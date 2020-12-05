Создатель Telegram Павел Дуров призвал не тратить деньги на бесполезные вещи

”Большие корпорации обманывают нас маркетингом, заставляя думать, что решение всех проблем заключается в том, чтобы покупать больше их товаров. На самом деле все совсем наоборот: нужно потреблять меньше”, — поделился мыслями Дуров, добавив, что принцип чрезмерного потребления является составляющей мировой экономической системы, которая сфокусирована на постоянном росте ВВП и увеличении прибыли.

В блоге Дуров приводит аналогию с избыточным весом. Так, если человек имеет лишние килограммы - реклама будет навязывать ему покупку абонемента в тренажерный зал или пищевую добавку. По мнению основателя Telegram, ключ к сбросу лишнего веса - кушать меньше, а не покупать “новые кроссовки” или добавки к еде. Он также поделился, что для борьбы со стрессом необходимо больше спать и гулять, отказавшись от использования социальных сетей в ночное время.