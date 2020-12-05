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Создатель Telegram Павел Дуров призвал не тратить деньги на бесполезные вещи

А также назвал способы борьбы со стрессом
Павел Дуров в очередной раз поделился с подписчиками своего блога принципами жизни. Так, создатель Telegram призвал не тратить деньги на бесполезные вещи, отметив, что чрезмерное потребление не сделает человека более счастливым.

”Большие корпорации обманывают нас маркетингом, заставляя думать, что решение всех проблем заключается в том, чтобы покупать больше их товаров. На самом деле все совсем наоборот: нужно потреблять меньше”, — поделился мыслями Дуров, добавив, что принцип чрезмерного потребления является составляющей мировой экономической системы, которая сфокусирована на постоянном росте ВВП и увеличении прибыли.

В блоге Дуров приводит аналогию с избыточным весом. Так, если человек имеет лишние килограммы - реклама будет навязывать ему покупку абонемента в тренажерный зал или пищевую добавку. По мнению основателя Telegram, ключ к сбросу лишнего веса - кушать меньше, а не покупать “новые кроссовки” или добавки к еде. Он также поделился, что для борьбы со стрессом необходимо больше спать и гулять, отказавшись от использования социальных сетей в ночное время.