Создатель «Терминатора» Кэмерон рассказал, какого ИИ он боится

В интервью изданию CTV News он напомнил, что ещё в одноимённом фильме он предупреждал об опасности ИИ. На этот раз Кэмерон выразил опасения, что применение искусственного интеллекта в гонке вооружений станет наиболее серьёзной угрозой.

По словам режиссёра, он беспокоится не о том, что технология может заменить творческих людей, таких как писатели или сценаристы, а об её использовании в вооружённых конфликтах.

Кэмерон также выразил свои сомнения относительно возможности бестелесного разума передавать эмоции и чувства так же, как это делают люди. Он считает, что ИИ просто собирает информацию и изрекает её, но не способен донести истинные эмоции.