Создатель «Терминатора» назвал применение ИИ в военке катастрофой

В интервью Rolling Stone он заявил, что использование ИИ в связке с вооружениями, включая ядерные системы, может привести к катастрофе, напоминающей сюжет его фильма «Терминатор».

По мнению Кэмерона, передача полномочий машинам в условиях боя создаёт высокий риск непредсказуемых последствий, поскольку человек может не успеть вовремя среагировать.

Режиссёр отметил, что человечество одновременно сталкивается с тремя серьёзными угрозами — изменением климата, ядерным оружием и развитием сверхинтеллекта. Он считает, что именно ИИ может стать как решением, так и источником новых проблем.

Также Кэмерон рассказал о своей новой работе — экранизации книги «Призраки Хиросимы», которая расскажет историю человека, пережившего оба атомных взрыва в Японии.

Режиссёр пообещал жёсткую и откровенную постановку, не избегающую моральных вопросов, в отличие от недавнего фильма Нолана.