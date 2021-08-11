Создатель вакцины против COVID-19 заявил, что достичь коллективного иммунитета невозможно

Эксперт отметил, что для достижения коллективного, т.е. популяционного иммунитета, необходимо, чтобы было вакцинировано 95% населения, как в случае с корью. Поскольку в той же Великобритании вакцинировано только 75%, говорить об успехе рано. Также Поллард заметил, что дельта-штамм настолько заразен, что даже вакцинированные люди всё равно не уйдут от заражения им, но переносить заболевание будут легче, чем не получившие вакцину.

По словам учёного, «любой, кто все ещё не привит, в какой-то момент встретится с вирусом и у нас нет ничего, что полностью остановит эту передачу». Также он отметил, что люди, прошедшие полную процедуру вакцинации в возрасте 18-64 лет, защищены от заражения «дельтой» на 49% больше по сравнению с невакцинированными людьми.