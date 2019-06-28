Создатель внешности всех современных телефонов и компьютеров Apple ушел в отставку

Джони Айв заявил, что планирует основать собственную компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple. В свою очередь место Джона в компании займут его бывшие коллеги — вице-президент по промышленному дизайну Эванс Хэнк и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай. Они уже имеют опыт самостоятельной работы, так как на время, пока Айв занимался проектом новой штаб-квартиры Apple, именно Хэнк и Дай занимались разработкой дизайна продуктов купертиновцев.

“Джони — особая фигура в мире дизайна, и его роль в возрождении Apple нельзя переоценить, начиная с революционного iMac 1998 года до iPhone и реализации беспрецедентных амбиций при создании Apple Park”, — заявил глава Apple Тим Кук.