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Создатель внешности всех современных телефонов и компьютеров Apple ушел в отставку

Теперь он планирует основать собственную дизайн-студию
В последнее время компания Apple находится в очень подвешенном состоянии: количество проданных iPhone падает, из-за чего компания вынуждена поднимать цену на устройство, то и дело какая-нибудь страна запрещает продажу смартфонов купертиновцев на своей территории. Сейчас вот стало известно, что главный дизайнер всех продуктов Apple за последние 20 лет покинул компанию.

Джони Айв заявил, что планирует основать собственную компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple. В свою очередь место Джона в компании займут его бывшие коллеги — вице-президент по промышленному дизайну Эванс Хэнк и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай. Они уже имеют опыт самостоятельной работы, так как на время, пока Айв занимался проектом новой штаб-квартиры Apple, именно Хэнк и Дай занимались разработкой дизайна продуктов купертиновцев.

“Джони — особая фигура в мире дизайна, и его роль в возрождении Apple нельзя переоценить, начиная с революционного iMac 1998 года до iPhone и реализации беспрецедентных амбиций при создании Apple Park”, — заявил глава Apple Тим Кук.

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