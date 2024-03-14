Создатель Всемирной паутины расстроился тем, во что превратилось его детище за 35 лет существования

В открытом письме Бернерс-Ли сетует на «концентрацию власти» в интернете, которая противоречит его первоначальному замыслу децентрализованной сети.

Он считает, что за последние 10 лет интернет стал инструментом «корыстных интересов нескольких корпораций», которые подорвали его ценности.

«Интернет должен был стать инструментом расширения возможностей человечества, но вместо этого он способствовал их разрушению», — пишет Бернерс-Ли.

Он указывает на две главные проблемы: концентрацию власти и рынок персональных данных. Крупные компании, по его мнению, сегментируют сеть, эксплуатируют пользователей и используют их данные для таргетированной рекламы.

«Интернет не оправдал своих надежд», — заключил «отец» интернета.