Создатель World of Tanks создаст в России новую политическую партию

Под своим крылом партия намерена собрать различных представителей крупных технологических компаний. Так, уже сейчас известно о том, что в “Партию прямой демократии” войдут заместитель начальника юридической службы Яндекс.Деньги Борис Чигидин, генеральный директор Unwired Devices Олег Артамонов, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, а также экс-продюсер “Живого журнала” и совладелец компании GR-Consulting S.r.l Тимофей Шевяков.

Если верить данным, предоставленным самим Вячеславом Макаровым, планируется, что работа партии будет основана на мобильном приложении, базирующемся на технологии Blockchain, благодаря чему можно будет гарантировать максимально честное голосование среди членов движения.