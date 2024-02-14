Создателей ChatGPT покинул, потом вернулся и снова покинул важный сотрудник

Андрей Карпаты впервые покинул OpenAI в 2017 году, чтобы присоединиться к Tesla. После того, как он покинул Tesla, где он руководил командой по разработке автопилота, в 2022 году, он вернулся в OpenAI почти год назад. Карпаты также завоевал огромную популярность в социальных сетях и YouTube, публикуя интересные записи о развивающемся мире искусственного интеллекта и видеоролики, объясняющие внутреннюю работу ИИ.