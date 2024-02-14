Создателей ChatGPT покинул, потом вернулся и снова покинул важный сотрудник

Опубликовано 14 февраля 2024, 20:51
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Создателей ChatGPT покинул, потом вернулся и снова покинул важный сотрудникЧто не связано с с конкретным событием
Андрей Карпаты, уважаемый исследователь и один из основателей OpenAI, объявил о своем уходе из компании. Это уже второй раз, когда Карпаты покидает этот исследовательский центр по искусственному интеллекту (ИИ), и его решение не связано с каким-либо конкретным событием, проблемой или драмой.
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Андрей Карпаты впервые покинул OpenAI в 2017 году, чтобы присоединиться к Tesla. После того, как он покинул Tesla, где он руководил командой по разработке автопилота, в 2022 году, он вернулся в OpenAI почти год назад. Карпаты также завоевал огромную популярность в социальных сетях и YouTube, публикуя интересные записи о развивающемся мире искусственного интеллекта и видеоролики, объясняющие внутреннюю работу ИИ.
Источник:Tech Crunch
Автор:Булат Кармак
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