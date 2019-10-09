Создателей Diablo и Overwatch обвинили в поддержке госцензуры

Новая волна критики в сторону игрового разработчика поднялась после того, как компания сообщила о дисквалификации гонконгского игрока Вай Чунга с турнира по Hearthstone. Данное решение было принято на основе того, что игрок призывал к освобождению Гонконга во время прямой трансляции. В результате Blizzard на целый год запретила киберспортсмену участвовать в соревнованиях по игре, а также лишила его заработанных призовых денег.

На данный момент Blizzard не дала никаких комментариев по поводу случившегося. Сам игрок, которого компания дисквалифицировала, сообщил, что он вряд ли продолжит играть в Hearthstone, но окончательно еще не определился.