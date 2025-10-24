Создателей «крипты» Мелании Трамп обвинили в мошенничестве из-за спекуляций с курсом

Опубликовано 24 октября 2025, 18:001 мин.
Создателей «крипты» Мелании Трамп обвинили в мошенничестве из-за спекуляций с курсомПротив неё иска нет
Французская газета Le Figaro выдала пространные материал о том, что создатели криптовалюты, посвящённой Мелании Трамп, замешаны в организации схемы искусственного снижения стоимости цифровой валюты. Криптовалюта под названием $MELANIA была запущена 19 января, накануне инаугурации Дональда Трампа, по цене в несколько центов за единицу. Вскоре после выпуска стоимость монеты выросла до $13,73, но затем резко упала. В настоящее время цена $MELANIA составляет около 10 центов.
Инвесторы предполагают, что руководство криптовалютной биржи Meteora, где первоначально торговалась $MELANIA, заранее приобрело значительные объёмы этой валюты. Согласно судебным документам, представленным в федеральный суд Манхэттена, эти лица затем продали свои активы с прибылью, что привело к резкому падению курса криптовалюты. И обвинение касается и Мелании Трамп; в целом это серия судебных исков, поданных против других криптовалют ещё в апреле.
Пока нет доказательств того, что Мелания Трамп была осведомлена о предполагаемых мошеннических действиях или участвовала в них. Ее имя не упоминается в документах истцов.