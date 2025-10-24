Создателей «крипты» Мелании Трамп обвинили в мошенничестве из-за спекуляций с курсом

Инвесторы предполагают, что руководство криптовалютной биржи Meteora, где первоначально торговалась $MELANIA, заранее приобрело значительные объёмы этой валюты. Согласно судебным документам, представленным в федеральный суд Манхэттена, эти лица затем продали свои активы с прибылью, что привело к резкому падению курса криптовалюты. И обвинение касается и Мелании Трамп; в целом это серия судебных исков, поданных против других криптовалют ещё в апреле.

Пока нет доказательств того, что Мелания Трамп была осведомлена о предполагаемых мошеннических действиях или участвовала в них. Ее имя не упоминается в документах истцов.