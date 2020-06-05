Наука и технологии
Сегодня 14:31
Создателей лекарства от коронавируса атаковали хакеры
Детали инцидента, из соображений безопасности, не разглашаются
Стало известно, что создателей лекарства из от коронавируса из Калифорнийский университета в Сан-Франциско буквально на этой неделе атаковали хакеры.
Об этом рассказало издание Bloomberg, ссылаясь на заявление представителей данного исследовательского центра. Однако из соображений безопасности детали о том, какая именно сфера деятельности подверглась атаке хакеров - не раскрываются. На данный момент о данном происшествии уже были осведомлены правоохранительные органы и эксперты по безопасности. Более того, начался этап расследования обстоятельств инцидента и дальнейшего установления вероятного вреда университету.
Отмечается, что именно Калифорнийский университет в Сан-Франциско признан одним из ведущих в стране в деле разработки тестов на присутствие в крови антител к коронавирусной инфекции нового типа, а также в создании лекарства от нее.