Создателей лекарства от коронавируса атаковали хакеры

Об этом рассказало издание Bloomberg, ссылаясь на заявление представителей данного исследовательского центра. Однако из соображений безопасности детали о том, какая именно сфера деятельности подверглась атаке хакеров - не раскрываются. На данный момент о данном происшествии уже были осведомлены правоохранительные органы и эксперты по безопасности. Более того, начался этап расследования обстоятельств инцидента и дальнейшего установления вероятного вреда университету.

Отмечается, что именно Калифорнийский университет в Сан-Франциско признан одним из ведущих в стране в деле разработки тестов на присутствие в крови антител к коронавирусной инфекции нового типа, а также в создании лекарства от нее.