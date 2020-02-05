Создатели Aliexpress разработали сервис для закупки лекарств от коронавируса

С помощью новой платформы Alibaba намерена удовлетворить спрос на медикаменты, а также медицинские маски и прочие защитные средства в регионах КНР, в которых, к слову, и произошла вспышка опасного вируса. Отмечается, что производители лекарств, а также фармацевтические компании смогут размещать данные о грядущих поставках, а представители Alibaba, в свою очередь, будут приобретать востребованные лекарства для противодействия коронавирусу, транспортируют их нуждающимся медицинским учреждениям.

Напомним, что буквально 25 января компания-владелец Aliexpress сформировала специальный фонд размером 1 млрд юаней, направленный на обеспечения лекарствами регионов Китая. А уже к 3 февраля Alibaba оснастил необходимыми поставки порядка 18 больниц страны.