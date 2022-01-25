Создатели анонимной сети Tor обжалуют блокировку сервиса в России

Напомним, что сайт Tor Project был заблокирован в России в декабре 2021 года. Вместе с тем был «перекрыт доступ» к публичным прокси-серверам (узлам) и некоторым мостам (непубличным ретрансляторам в сеть Tor).

При этом Россия — вторая по величине страна по количеству активных пользователей Tor. Их число составляет 15% от всех пользователей анонимной сети.