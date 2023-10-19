Наука и технологии
09:03, 19 октября 2023
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Создатели ChatGPT и DALL-E 3 выпустят инструмент для распознавания картинок, нарисованных нейросетями

И почему-то в их успех верится без труда

OpenAI, известная своими продвинутыми разработками в области искусственного интеллекта, анонсировала создание нового инструмента.

Он будет способен определять, была ли картинка создана при помощи ИИ. На данный момент его точность достигает поразительных 99%.

Компания уже имеет опыт создания подобных продуктов. Помимо популярного чат-бота ChatGPT, OpenAI разработала DALL-E — нейросеть, генерирующую изображения на основе текста.

Новый же инструмент для распознавания изображений в настоящее время проходит внутреннее тестирование. Точная дата его выпуска пока неизвестна.

Напомним, что ранее в OpenAI уже пыталась создать инструмент для определения, был ли текст создан с помощью искусственного интеллекта. Однако этот продукт был временно снят с продажи из-за недостаточной точности.

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