Создатели ChatGPT могут обанкротиться уже в 2024 году

Ежедневные расходы на поддержание работы ChatGPT составляют порядка $700 000. Эти затраты не включают в себя другие продукты компании, такие как GPT-4 и DALL-E 2.

На данный момент OpenAI поддерживается благодаря финансированию от Microsoft в размере $10 млрд.

Однако, несмотря на попытки монетизации GPT-3.5 и GPT-4, OpenAI не может покрыть свои расходы. Компания теряет пользователей: в июле 2023 года база пользователей уменьшилась на 12% по сравнению с июнем.

Кроме того, многие компании, которые ранее не рекомендовали своим сотрудникам использовать ChatGPT, теперь покупают доступ к API OpenAI и создают собственные чат-боты.

Ситуацию усугубляет дефицит корпоративных GPU и конфликт между США и Китаем в технологической сфере. OpenAI испытывает трудности с улучшением и обучением новых моделей из-за нехватки GPU на рынке.

Недавние заявления Сэма Альтмана, главы OpenAI, о необходимости регулирования AI также вызывают опасения.

Все эти факторы — убытки, сокращение базы пользователей, неспособность генерировать стабильный доход и снижение качества продукта — указывают на серьёзные проблемы в компании. Если она не найдёт пути к прибыльности, она может столкнуться с банкротством уже в следующем году.