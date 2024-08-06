Создатели ChatGPT научились выявлять написанный чат-ботом текст, но не хотят выпускать инструмент публично

Тем не менее, компания сомневается в необходимости выпуска этой технологии в открытый доступ, опасаясь снижения популярности ChatGPT.

По данным The Wall Street Journal, в течение двух лет OpenAI обсуждает возможность публичного выпуска инструмента для определения сгенерированного текста. Однако в компании возникли разногласия: с одной стороны, OpenAI стремится к прозрачности, а с другой — боится потерять пользователей.

Опрос тех, кто часто использует ChatGPT, показал, что более 30% из них либо полностью откажутся от использования ИИ, либо будут делать это реже, если инструмент для проверки текста станет доступен.

Это усиливает опасения OpenAI по поводу возможного снижения популярности их главного детища.