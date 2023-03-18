Создатели ChatGPT назвали сумму выручки, которую планируют получить в 2024 году

Создатели ChatGPT назвали сумму выручки, которую планируют получить в 2024 годуЗамахнулись на $1 млрд
Создатели ChatGPT заявили, что планируют получить в 2024 году $1 млрд годовой выручки. Компания Open AI, которая является разработчиком языковой модели GPT и основанного на ней чат-бота ChatGPT, заявила о росте выручке, а также привела прогнозы на 2024 год.
Фото: Engadget.com
По словам представителей компании, уже в этом году разработчики планируют получить $200 млн годовой выручки, а в 2024 — $1 млрд. Такие предположения основываются на популярности обновлённой модели нейросети от Open AI GPT-4 и бота.
Эти технологии покупают всё больше компаний. Например, одним из покупателей нейросети GPT является крупная компания по продаже подержанных автомобилей CarMax. С помощью нейросети в облаке Microsoft компания генерирует для своего сайта огромное количество описаний, основанных на отзывах, написанных пользователями.