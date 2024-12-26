Создатели ChatGPT попросили совета у пользователей, что им создать в 2025 году

Опубликовано 26 декабря 2024, 08:471 мин.
Создатели ChatGPT попросили совета у пользователей, что им создать в 2025 годуИ уже отметили три интересных варианта
Глава OpenAI Сэм Альтман спросил у своих подписчиков в социальной сети X.com, что они хотели бы увидеть в продуктах компании в 2025 году.
Этот запрос появился на фоне успешного года, несмотря на юридические споры с сооснователем OpenAI Илоном Маском, и рекордного привлечения $6.6 млрд инвестиций.
Среди популярных предложений, которые Альтман отметил:
- Семейные аккаунты. Пользователи предложили внедрить учетные записи с настройками родительского контроля, чтобы дети могли безопасно пользоваться платформой. Альтман согласился, что это хорошая идея.
- Улучшение голосового общения. Многие отметили, что функция голосового взаимодействия с ChatGPT нуждается в доработке, например, устранении проблем с интерпретацией пауз.
- Улучшение генерации видео. Пользователи предложили доработать Sora, модель текстового описания видео, чтобы повысить её качество и функциональность.
OpenAI собирается использовать эти идеи для развития своих продуктов в следующем году, делая акцент на безопасность, креативность и удобство.