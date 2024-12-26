Создатели ChatGPT попросили совета у пользователей, что им создать в 2025 году

Этот запрос появился на фоне успешного года, несмотря на юридические споры с сооснователем OpenAI Илоном Маском, и рекордного привлечения $6.6 млрд инвестиций.

Среди популярных предложений, которые Альтман отметил:

Семейные аккаунты. Пользователи предложили внедрить учетные записи с настройками родительского контроля, чтобы дети могли безопасно пользоваться платформой. Альтман согласился, что это хорошая идея.

Улучшение голосового общения. Многие отметили, что функция голосового взаимодействия с ChatGPT нуждается в доработке, например, устранении проблем с интерпретацией пауз.

Улучшение генерации видео. Пользователи предложили доработать Sora, модель текстового описания видео, чтобы повысить её качество и функциональность.

OpenAI собирается использовать эти идеи для развития своих продуктов в следующем году, делая акцент на безопасность, креативность и удобство.