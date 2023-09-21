Создатели ChatGPT представили новый ИИ для создания фото по тексту — DALL-E 3

Этот ИИ способен создавать изображения на основе текстовых описаний с невероятной точностью и детализацией. Он значительно превосходит своего предшественника, DALL-E 2, в плане адаптации к сложным текстовым запросам.

DALL-E 3 может точно воспроизводить сцены с конкретными объектами и их взаимоотношениями. Кроме того, он значительно улучшил качество генерации текста внутри изображений и деталей, таких как руки человека.

Интересно, что DALL-E 3 построен на базе ChatGPT, что позволяет использовать последний как «партнёра по мозговому штурму» для уточнения запросов.

DALL-E 3 уже доступен в исследовательской версии и скоро будет предложен пользователям ChatGPT Plus и Enterprise. Как и в случае с DALL-E 2, созданные вами изображения являются вашей собственностью, и для их использования не требуется разрешение от OpenAI.