Создатели ChatGPT представили прорывной ИИ Sora для создания видео по текстовому описанию

Новинка способна создавать видео на основе текстовых описаний. Этот инструмент отличается от конкурентов более точным и реалистичным воспроизведением сцен.

Разработчики утверждают, что результаты, получаемые благодаря Sora, значительно превосходят возможности других подобных моделей.

Sora учитывает физические взаимодействия объектов в сцене, делая видео максимально реалистичными. Однако, как и у любой новой технологии, у Sora есть некоторые ограничения, такие как точность моделирования сложной физики и понимание причинно-следственных связей.

На данный момент доступ к Sora предоставлен ограниченному кругу художников, дизайнеров и режиссеров, чьи отзывы помогут доработать модель.

Искусственный интеллект способен создавать видео продолжительностью до минуты, а также расширять или дополнять уже существующие ролики.