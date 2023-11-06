Наука и технологии
23:12, 06 ноября 2023
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Создатели ChatGPT провели презентацию в стиле Apple. Что показали?

Революция, которую осознают лишь со временем

OpenAI, компания-создатель ChatGPT, устроила настоящий фурор, представив новый инструментарий, позволяющий каждому желающему разработать персонализированного чат-бота.

Это знаковое событие произошло на первой конференции бренда для разработчиков, которую уже сравнили с демонстрацией первого iPhone в 2007 году.

Самое примечательное, что для создания такого бота не требуются навыки программирования. Пользователи могут задать ChatGPT задачу, и искусственный интеллект самостоятельно напишет необходимый код.

Создатели ChatGPT провели презентацию в стиле Apple. Что показали?
© WIRED

Эти боты могут интегрироваться со сторонними сайтами и сервисами, выполняя различные функции, от поиска информации в базах данных до автоматизации заказов в интернет-магазинах.

OpenAI также анонсировала запуск онлайн-магазина чат-ботов, где пользователи смогут найти продукты от «проверенных создателей». Кроме того, разработчики смогут монетизировать свои GPT, взимая плату за доступ к ним.

Создатели ChatGPT провели презентацию в стиле Apple. Что показали?
© WIRED

В дополнение к этому, компания представила GPT-4 Turbo — новую версию своей мощной модели генерации текста, обладающую актуализированными до апреля 2023 года данными и способностью обрабатывать большие объемы текста.

Также было объявлено о снижении цен на все API, делая использование передовых моделей более доступным.

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