Создатели ChatGPT провели презентацию в стиле Apple. Что показали?

Это знаковое событие произошло на первой конференции бренда для разработчиков, которую уже сравнили с демонстрацией первого iPhone в 2007 году.

Самое примечательное, что для создания такого бота не требуются навыки программирования. Пользователи могут задать ChatGPT задачу, и искусственный интеллект самостоятельно напишет необходимый код.