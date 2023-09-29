Наука и технологии
07:50, 29 сентября 2023
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Создатели ChatGPT создадут «iPhone в мире ИИ» совместно с экс-дизайнером Apple Джони Айвом

Как говорится, iPhone moment

Бывший главный дизайнер Apple, Джони Айв, ведёт переговоры с OpenAI о создании «iPhone в мире ИИ».

По данным Financial Times, генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, планирует использовать дизайнерскую фирму Айва, LoveFrom, для разработки первого потребительского устройства компании.

Обсуждения о том, каким будет это устройство, проходили в студии Айва в Сан-Франциско.

Три источника, знакомых с планами, утверждают, что Айв и Альтман стремятся создать устройство, которое предоставит «более естественный и интуитивный пользовательский опыт» взаимодействия с искусственным интеллектом.

Они вдохновляются тем, как технология сенсорного экрана на первом iPhone радикально изменила наше взаимодействие с мобильным Интернетом. Масаёши Сон, генеральный директор Softbank, предлагает финансирование для этого проекта.

Интересно, что, несмотря на ключевую роль Айва в создании первого iPhone, он ранее высказывал опасения относительно зависимого поведения, связанного с использованием смартфонов.

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