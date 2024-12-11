Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2024, 08:42
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Создатели ChatGPT выпустили ИИ-генератор видео Sora

Пока что лишь для платных подписчиков чат-бота
OpenAI запустила новый инструмент Sora для генерации видео, доступный пользователям ChatGPT Plus и Pro в США и других странах.
Создатели ChatGPT выпустили ИИ-генератор видео Sora
© Sora

Этот сервис позволяет создавать ролики до 20 секунд с разрешением до 1080p, используя текстовые подсказки или изображения.

Sora предлагает базовые шаблоны, такие как «стоп-моушен», и расширенные инструменты, включая Storyboard. Эта функция позволяет управлять кадрами, добавлять переходы и зацикливать видео.

В целях безопасности все видео маркируются водяными знаками. OpenAI также блокирует запрещённый контент, включая дипфейки.

Пользователи ChatGPT Plus могут создавать до 50 видео в месяц при 480p, а Pro — до 500 видео в 720p.

Стоит отметить, что до сих пор не у всех пользователей даже на платных подписках есть возможность зарегистрироваться в сервисе из-за наплыва желающих.

Источник:Sora
Автор:Булат Кармак
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