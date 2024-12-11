Создатели ChatGPT выпустили ИИ-генератор видео Sora

Этот сервис позволяет создавать ролики до 20 секунд с разрешением до 1080p, используя текстовые подсказки или изображения.

Sora предлагает базовые шаблоны, такие как «стоп-моушен», и расширенные инструменты, включая Storyboard. Эта функция позволяет управлять кадрами, добавлять переходы и зацикливать видео.

В целях безопасности все видео маркируются водяными знаками. OpenAI также блокирует запрещённый контент, включая дипфейки.

Пользователи ChatGPT Plus могут создавать до 50 видео в месяц при 480p, а Pro — до 500 видео в 720p.

Стоит отметить, что до сих пор не у всех пользователей даже на платных подписках есть возможность зарегистрироваться в сервисе из-за наплыва желающих.