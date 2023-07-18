Создатели человекоподобного робота Figure получили $9 млн от Intel

Эти средства позволят ускорить разработку и коммерциализацию их самого нового робота — Figure 01.

Отметим, что Figure 01 уже прошёл серию успешных технических этапов и недавно вошёл в фазу тестирования. Меньше чем через год с момента основания компании, робот уже делает первые шаги.

Отличительной особенностью Figure 01 являются алгоритмы управления на базе искусственного интеллекта, которые позволяют машине обучаться и совершенствовать свои функции на лету.

Благодаря инвестициям от Intel Capital и опыту команды, Figure сможет продолжить развитие своих роботов и расширить их возможности. В будущем модель сможет выполнять сложные задачи, которые требуют трудоёмкой работы и недоступны для человека.

Важно понимать, что инвестиции Intel Capital в Figure подчеркивают стремление корпорации к поддержке инноваций и её веру в потенциал развития человекоподобных роботов.