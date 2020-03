Создатели "Чернобыля" готовят новый сериал по культовой игре The Last of Us

Сюжет сериала расскажет лишь о периоде, охватывающием первую часть игры. А это значит, что нас ждет история о приключениях главного героя оригинальной The Last of Us Джоэла и 14-летней Элли, которые пытаются добраться до своей цели сквозь не самые дружелюбные условия мира, пострадавшего от глобальной пандемии. Но учитывая, что прямо сейчас разрабатывается вторая часть игры, вполне вероятно, что в случае успеха сериала, второй сезон может повествовать о приключениях уже повзрослевшей Элли — то есть о том же, о чем расскажет игровая версия The Last of Us 2.

Напомним, что релиз второй части игры намечен на 29 мая текущего года. Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 4.